Red Dead Redemption, PS3 vs PS4 vs Nintendo Switch: dalla risoluzione al frame rate

L'arrivo di Red Dead Redemption su PlayStation 4 e Nintendo Switch si è fatto rapidamente realtà, con la riedizione ora disponibile sulle console Sony e Nintendo.

Come ormai noto, per l'occasione Rockstar Games ha optato per un porting del gioco originale, che non è dunque stato modificato tramite operazioni di remastered o remake. Nel passaggio agli hardware più recenti, l'avventura western ha ad ogni modo potuto beneficiare di alcune migliorie, in particolare sul fronte della stabilità e della risoluzione.

A passare in esame la riedizione di Red Dead Redemption ci ha pensato - come ormai consuetudine - anche Analista de Bits, che ha prontamente reso disponibile un utile video confronto dedicato. Disponibile in apertura di news, il filmato paragona diversi aspetti delle versioni PS3, PS4 e Nintendo Switch del titolo. Con un frame rate ancorato ai 30 fps, Red Dead Redemption propone ancora fenomeni di pop-in, ma in quantità decisamente ridotta rispetto all'originale. Queste invece le risoluzioni proposte dal porting:

Nintendo Switch - dock: 1920x1080p

Nintendo Switch - portatile: 1280x720p

PS3: 1152x640p

PS4: 1920x1080p

La resa grafica su PlayStation 4 può inoltre contare sul, con un significativo miglioramento della qualità dell'immagine. La console Sony propone anche una migliore resa di. Ipiù rapidi sono invece disponibili su Nintendo Switch, con un'accelerazione di almeno tre volte rispetto al gioco su PS3.Per ulteriori dettagli, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile la nostra recensione della riedizione di Red Dead Redemption