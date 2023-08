Red Dead Redemption per PS4 e Switch ha nuovi contenuti oppure no?

Dopo aver chiarito i dubbi sull'uscita fisica o in digitale di Red Dead Redemption su PS4 e Switch, prendiamo spunto dalle informazioni condivise da Rockstar Games (e non solo) per capire se ci saranno o meno dei nuovi contenuti.

Per stessa ammissione di Rockstar sappiamo già che questa nuova versione di Red Dead Redemption non è un remake o una remaster, bensì un porting della campagna principale del gioco originale e delle attività singleplayer di Undead Nightmare, l'espansione che vede John Marston fronteggiare orde di zombie, creature della notte e mostri vari.

Sul fronte squisitamente contenutistico e grafico, cosa dovrebbe cambiare tra il Red Dead Redemption del 2010 e il nuovo RDR per PS4 e Nintendo Switch? Trattandosi di un porting, la riedizione dell'epopea western di John Marston non dovrebbe comprendere delle aggiunte grafiche, nuovi contenuti o modifiche al gameplay. Un misterioso tweet cancellato, ad ogni modo, suggerisce la presenza di migliorie in Red Dead Redemption su PS4 e Switch, di conseguenza è lecito attendersi delle sorprese in tal senso, che si tratti di 'semplici' ottimizzazioni al sistema di movimento e combattimento o di interventi più complessi legati, ad esempio, all'attualizzazione del sistema di illuminazione o alla risoluzione delle texture.

Per quanto concerne le tempistiche di lancio, vi ricordiamo che la versione digitale di Red Dead Redemption sarà disponibile a partire dal 17 agosto su Nintendo eShop e PlayStation Store al prezzo di 49,99 euro, mentre l'edizione fisica uscirà il 13 ottobre: a prescindere dall'edizione acquistata, la versione PS4 potrà essere fruita in retrocompatibilità su PlayStation 5.