Red Dead Redemption su PS4 e Switch esce anche in formato fisico o solo digitale?

Al netto del malcontento che ha accompagnato l'annuncio di Red Dead Redemption su PS4 e Switch, sono in tanti a chiedersi se la riedizione del capolavoro western di Rockstar Games uscirà anche in formato fisico o solo in edizione digitale. Proviamo allora a fare chiarezza.

Il ritorno dell'odissea western con protagonista John Marston, come rimarcato dagli stessi ragazzi di Rockstar con il video di annuncio di Red Dead Redemption su PS4 e Nintendo Switch, coinvolgerà dapprima gli store digitali, per poi interessare anche i rivenditori di videogiochi, le catene commerciali e i negozi di elettronica più importanti.

In base alle informazioni condivise dalla Grande R, quindi, chi desidera immergersi nelle atmosfere di Red Dead Redemption e reindossare il prima possibile lo spolverino di John Marston dovrà optare esclusivamente per l'acquisto di una copia digitale su Nintendo eShop o PlayStation Store. Le versioni digitali di Red Dead Redemption per PlayStation 4 e Nintendo Switch saranno disponibili a partire dal 17 agosto al prezzo di 49,99 euro. Quando usciranno le versioni fisiche di RDR su PS4 e Switch?

Le edizioni retail di Red Dead Redemption inonderanno gli scaffali dei negozi di videogiochi e di elettronica a partire dal prossimo 13 ottobre. La versione PS4 di Red Dead Redemption, lo ricordiamo, potrà essere giocata anche su PlayStation 5 in retrocompatibilità. Un tweet cancellato, inoltre, sembrerebbe suggerire delle migliorie grafiche per Red Dead Redemption su PS4 e Switch.