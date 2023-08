Red Dead Redemption per PS4 e Switch ha il multiplayer?

John Marston torna sulle scene con il porting di Red Dead Redemption per PlayStation 4 e Nintendo Switch, che consente alle nuove generazioni di videogiocatori di vivere la fine dell'era dei cowboy dando la caccia a Bill Williamson, Javier Escuella e Dutch van der Linde, ex compagni del protagonista.

Che tipo di gioco è Red Dead Redemption per PS4 e Switch?

In uscita il 17 agosto 2023, questo "nuovo" Red Dead Redemption non si presenta nella forma di un remake o una remastered, bensì in quella di una semplice conversione dell'originale lanciato in origine su Xbox 360 e PS3. Al prezzo di 49,99 euro, gli interessati possono (ri)vivere l'avventura su Nintendo Switch e PS4, oltre che su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità.

Quali sono i contenuti inclusi? C'è il multiplayer?

Nel pacchetto sono inclusi tutti, ma proprio tutti i contenuti per giocatore singolo dell'originale. In Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch trovano dunque posto la campagna principale e l'espansione della storia Undead Nightmare.

La campagna principale, ambientata dopo i fatti narrati in Red Dead Redemption 2, racconta la storia dell'ormai ex fuorilegge John Marston, impegnato in un viaggio attraverso il Selvaggio West e la frontiera messicana per ritrovare gli ultimi membri della famosa banda di Van der Linde e provare a salvare la sua famiglia. L'espansione Undead Nightmare rielabora invece il setting principale, chiamando Marston a combattere contro orde di zombie inarrestabili nel tentativo di trovare una cura ad una piaga che ha sconvolto i vasti territori del West.

Leggendo l'elenco dei contenuti, i giocatori storici tra voi avranno sicuramente notato un'importante mancanza: in Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch non c'è il multiplayer, presente invece nell'uscita originale del 2010. Rockstar Games ha preferito concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sfera per giocatore singolo, evitando di riproporre l'online e di imbastire una nuova infrastruttura di rete.