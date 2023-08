Red Dead Redemption per PS4 e Switch è un remake o una remaster?

Come annunciato da Rockstar Games, Red Dead Redemption esce il 17 agosto 2023 su PS4 e Nintendo Switch, tredici anni dopo il debutto su PS3 e Xbox 360. Ma si tratta di un remake o di una remaster di Red Dead Redemption? Facciamo chiarezza.

In realtà, questa nuova versione del gioco di Rockstar Games non rientra in nessuna delle due categorie: non si tratta di una edizione rimasterizzata e nemmeno di un remake di Red Dead Redemption, magari realizzato con il motore di Red Dead Redemption 2 uscito nel 2018.

Red Dead Redemption per Nintendo Switch e PS4 (giocabile anche su PS5 tramite retrocompatibilità) è un porting del gioco originale, questo vuol dire che si tratta dello stesso titolo convertito per funzionare a dovere sulle piattaforme citate, ma senza alcun aggiornamento grafico o altre migliorie tecniche o estetiche.

Red Dead Redemption non esce su PC e sulle console della famiglia Xbox, il lancio è previsto per il 17 agosto 2023 in versione digitale su PlayStation Store e Nintendo eShop al prezzo di 49.99 euro mentre le versioni fisiche per PS4 e Switch escono il 13 ottobre 2023. Ricordiamo che l'espansione Undead Nightmare è inclusa in Red Dead Redemption, il pacchetto dunque include il gioco originale completo e il DLC a tema zombie.