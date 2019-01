Red Dead Redemption e RDR2: la storia dello Strano Tizio in un video

Dopo la suo misterioso arrivo nel primo capitolo della saga Western firmata Rockstar, lo Strano Tizio sembra ricomparire anche in Red Dead Redemption 2, e questo porta alla luce una serie di nuovi segreti e ipotesi interessanti, ma fate attenzione agli spoiler!

Una delle figure più misteriose ed enigmatiche del primo Red Dead Redemption fa il suo ritorno anche nel sequel: lo Strano Tizio è infatti protagonista di una particolare quest secondaria nella quale – tramite alcuni indizi visivi – potremo scoprire maggiori dettagli sulla sua personalità e sul suo ruolo all’interno della lore del capolavoro Rockstar.

Il modo in cui il personaggio si inserisce in Red Dead Redemption 2 è anche un esempio lampante dell’eccezionale capacità del team statunitense di imbastire una narrativa implicita, fatta di simboli che possono essere visti solo dagli occhi di chi sa guardare, lasciandosi trasportare da una famelica curiosità ed analizzando per filo e per segno ogni minimo dettaglio del mondo di gioco...