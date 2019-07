Red Dead Redemption 2: niente remake del primo né DLC sugli alieni. Il leak era inventato

Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato di un leak che aveva svelato presunte informazioni sull'arrivo di un DLC single player per Red Dead Redemption 2 e dello sviluppo di un remake del primo capitolo del gioco da parte di Rockstar. Purtroppo però, è stato tutto smentito.

È stato lo stesso utente di Reddit che aveva diffuso i rumor in prima persona a svelare la verità e ad aver raccontato di essersi inventato il tutto come parte di un esperimento.

"È stato un esperimento che ho sempre voluto fare riguardo la diffusione dei rumor sui videogame. Ci pensavo da tempo e mi sono sempre chiesto come avrei fatto, e poi ho visto che Red Dead Online era quasi del tutto ignorato, e così ha rappresentato il mio punto di partenza. Quindi ho pensato che siccome ci sono un sacco di riferimenti agli alieni nella storia di Red Dead Redemption 2 sarei potuto partire da lì. Ho creato quindi una storia credibile citando "un mio amico che lavora per Rockstar" (molto originale, vero?) e ho inserito alcuni piccoli dettagli che secondo me avrebbero avuto senso, come giocare nei panni di Arthur. Però mi sono tenuto sul vago, per dare spazio alle speculazioni. E poi ho pensato a cosa avrei voluto da un DLC del gioco, e che avrei anche voluto un remake di Red Dead Redemption con tutte le novità del secondo, e beh, il resto è storia." ha dichiarato l'utente, che poi ha proseguito:

"In realtà mi aspettavo di essere ignorato, ma il giorno dopo ho aperto Reddit e ho visto che avevo la lista di notifiche più lunga che avessi mai visto. Sono rimasto davvero colpito da come le mie fesserie si sono diffuse così velocemente."

La notizia è in effetti stata riportata da diversi siti di informazione e molti creatori di contenuti ne hanno anche parlato sui propri canali YouTube, per cui poi l'utente ha deciso di rivelare la verità, per evitare che la gente si creasse delle aspettative troppo alte e ci rimanesse male.