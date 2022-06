Red Dead Redemption Remaster in arrivo? Un possibile indizio dal nuovo PlayStation Plus

Una remaster di Red Dead Redemption è in arrivo? Se ne parla da tanto ma al momento non ci sono conferme, un possibile indizio arriva però dal catalogo giochi di PlayStation Plus Extra e Premium. Cosa c'entra il PlayStation Plus? Ve lo spieghiamo subito.

Nello specifico, Red Dead Redemption e il DLC Undead Nightmare sono disponibili nel catalogo PlayStation 3, tuttavia si tratta degli unici giochi PS3 con una scadenza ed entrambi i titoli verranno rimossi il 17 ottobre 2022. Una anomalia dal momento che nessuno degli altri 140 giochi per PlayStation 3 sembra avere una data ultima per la rimozione dal servizio.

Certo, potrebbe trattarsi di semplici accordo commerciali ma il fondatore di Rockstar Mag ricorda come anche GTA III, Vice City e San Andreas vennero rimossi dagli store e dai servizi digitali prima dell'uscita di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition.

Proprio Rockstar Mag è stata tra le prime fonti a svelare l'arrivo di Red Dead Redemption Remaster o Remake alla fine del 2022 o nel corso del 2023. Rockstar ha quindi un asso nella manica ancora da annunciare? Per il momento, ovviamente, non ci sono conferme e si tratta solamente di speculazioni, restiamo in attesa di saperne di più.