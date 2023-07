Red Dead Redemption Remaster esiste e verrà annunciato entro agosto, dice Colin Moriarty

Colin Moriarty, fondatore del podcast Sacred Symbol (ed ex redattore di IGN USA) conferma i rumor degli ultimi giorni: Red Dead Redemption Remaster esiste e secondo le sue fonti la riedizione del gioco verrà annunciata ad agosto.

"Posso dirvi che esiste. Qualcuno mi ha contattato e mi ha fatto vedere qualcosa... posso confermarvi che il gioco sta arrivando. Magari verrà annunciato a breve, magari ad agosto, ma è in dirittura di arrivo."

Del resto il fatto che la rating board coreana abbia valutato Red Dead Redemption non lascia spazio a dubbi, dal momento che l'ente di classificazione si occupa di valutare solo quei giochi il cui lancio sul mercato è imminente.

L'arrivo di una edizione rimasterizzata potrebbe essere l'occasione giusta per il debutto di Red Dead Redemption su PC, il gioco Rockstar infatti non è mai uscito su Windows ma solo su Xbox 360 e PS3. Non è chiaro se questa versione includerà anche l'espansione Undead Nightmare a tema zombie, non ci resta che attendere l'annuncio di Take-Two e Rockstar Games, certo è che una remaster di Red Dead Redemption farà sicuramente la gioia di tutti gli amanti della serie che magari hanno scoperto il franchise con il più recente Red Dead Redemption 2 e non hanno mai avuto modo di giocare con il predecessore.