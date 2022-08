Red Dead Redemption Remaster e GTA 6: le riflessioni del doppiatore di John Marston

Il doppiatore dello storico personaggio di John Marston, Rob Wiethoff, sogna di poter collaborare nuovamente con Rockstar per concretizzare il suo sogno nel cassetto: la Remaster di Red Dead Redemption.

Scambiando quattro chiacchiere con lo youtuber Dan Allen Gaming, Wiethoff si è detto più che disponibile a reindossare idealmente i panni del pistolero per contribuire alla realizzazione del più volte rumoreggiato Red Dead Redemption Remaster.

"Mi piacerebbe davvero che tutto ciò accadesse il prima possibile", ha esordito nel suo discorso Wiethoff prima di sottolineare, però, che "non so cosa sta accadendo da quelle parti, non sono a conoscenza dei piani di Rockstar ma sogno di avere l'opportunità di lavorare di nuovo con loro, che si tratti di una remaster o di un qualcosa di completamene diverso. Per quanto mi riguarda, ho solo cose positive da dire su Rockstar, quindi sì, se un giorno dovessero contattarmi per una Remaster di Red Dead Redemption o altro sarebbe davvero fantastico".

Il doppiatore di John Marston si sofferma poi sulle critiche mosse dagli appassionati di RDR 2 che hanno da poco inscenato il funerale di Red Dead Online e, guardando al futuro di Rockstar, tira in ballo (pur senza citarlo direttamente) anche GTA 6: per Wiethoff, infatti, "mi piacerebbe che tutti avessero ciò che vogliono ma bisogna guardare al quadro generale e capire che Rockstar, attualmente, sta dando forma a qualcosa di davvero enorme di cui vi innamorerete".

Lo scorso anno, lo stesso Rob Wiethoff riferì di voler tornare al volo a interpretare John Marston in Red Dead Redemption 3. Quanto al prossimo, attesissimo capitolo di Grand Theft Auto, vi riportiamo le ultime riflessioni del noto leaker Tom Henderson su GTA 6 e la reazione della community al nuovo 'tono' di Rockstar.