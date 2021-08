Red Dead Redemption: remaster solo se quelle di GTA verranno ben accolte

Secondo un report di Kotaku, Take-Two Interactive e Rockstar Games avrebbero effettivamente avviato le operazioni per realizzare le edizioni remastered di diversi capitoli di maggior successo della serie di Grand Theft Auto, tra cui GTA 3, Vice City e San Andreas.

I fan di Red Dead Redemption si chiedono comprensibilmente se la stessa sorte toccherà all'epopea di John Marston. Stando a quanto apprendiamo dal report di Kotaku, Rockstar ha dei piani anche per il suo kolossal open world ambientato nel vecchio west, tuttavia la compagnia sta agendo in modo estremamente cauto e sarà interessata ad osservare da vicino l'accoglienza che verrà riservata alle riedizioni della serie di GTA. Se queste dovessero riscuotere il successo sperato, allora Red Dead Redemption vedrebbe in netto aumento le sue possibilità di tornare a scintillare in una versione nuova di zecca.

Le indiscrezioni forniteci da Kotaku ci dicono che le nuove versioni di GTA 3, Vice City e San Andreas sono realizzate tramite Unreal Engine 4 e propongono un mix di grafica vecchia e nuova. Non sappiamo se lo studio di sviluppo adotterà lo stesso modus operandi con Red Dead Redemption o se preferirà, magari, tornare ad impiegare il suo RAGE Engine, o se adottare altre soluzioni tecnologiche ancora. Al momento non ci resta che attendere speranzosamente eventuali aggiornamenti da parte di Take-Two e Rockstar Games.