Red Dead Redemption Remaster per PC: Rockstar prova a bloccare il progetto

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'interessante Red Dead Redemption PC Remaster, un progetto avviato da alcuni appassionati che punta a proporre una versione per PC amatoriale del capolavoro Rockstar Games sfruttando i sempre più fluidi emulatori PlayStation 3 e Xbox 360.

Come facilmente immaginabile, però, Take-Two ha già preso i primi provvedimenti a riguardo, costringendo i modder a fermare i lavori sul progetto, il quale puntava a proporre texture in alta definizione, una distanza visiva migliorata e un'interfaccia grafica rielaborata per supportare risoluzioni più elevate.

Non è comunque da escludere che in futuro i lavori possano riprendere, dal momento che in questo caso si tratta a tutti gli effetti di un pacchetto di miglioramenti dal punto di vista tecnico, tipologia di mod che spesso e volentieri è stata pubblicata per altri titoli supportati dai vari emulatori. In ogni caso DamnedDev, principale sviluppatore della remaster, ha dichiarato di essere attualmente impegnato a cercare con i propri legali un modo per poter pubblicare la mod e che prossimamente fornirà nuovi dettagli in merito.

A proposito del titolo Rockstar, avete già letto il nostro speciale sui viaggi nei videogiochi nel quale parliamo anche di Red Dead Redemption 2 e The Last of Us?