Red Dead Redemption Remaster per PC: un team di modder ci sta lavorando!

Uscito nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360, Red Dead Redemption non è mai stato pubblicato su PC e la stessa sorte potrebbe toccare al sequel, l'acclamato Red Dead Redemption 2, non ancora annunciato per piattaforma Windows.

Da qui l'idea di un team di modder, ovvero quella di lavorare a una versione Remaster del gioco basata sulla versione PlayStation 3 emulata con Xenia/RPCS3. Gli sviluppatori stanno lavorando per migliorare vari aspetti del gioco, come dimostrano i primi screenshot che trovate in calce alla notizia.

Le numerose mod grafiche in sviluppo verranno poi aggiunte all'edizione per console fatta girare su PC tramite emulatori. In passato numerosi altri modder si erano lanciati nell'impresa, salvo poi rinunciare in seguito a problematiche insormontabili come il framerate instabile e la difficile gestione dell'interfaccia.

Red Dead Redemption Damned Enhanchement Project non è stato autorizzato da Rockstar e Take-Two e le due compagnie potrebbero intervenire per bloccare il progetto, gli autori sono consapevoli di questo rischio e hanno dichiarato che in caso di richiesta esplicita interromperanno subito i lavori.

La notizia viene riportata per dovere di cronaca: la redazione di Everyeye tutta è fermamente contraria alla pirateria e invita i suoi lettori a utilizzare rigorosamente giochi originali.