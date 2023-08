Red Dead Redemption Remastered, annuncio oggi? C'è chi ci spera!

Mentre Rockstar Games semina indizi sul ritorno di Red Dead Redemption, gli amanti delle atmosfere western continuano a domandarsi se e quando arriverà l'annuncio ufficiale di una Red Dead Redemption Remastered.

Per il momento, la software house autrice di GTA V non ha ancora offerto conferme definitive in merito all'effettiva esistenza del progetto, ma non per questo le indiscrezioni in merito sono rallentate. Al contrario, c'è chi ancora spera che un annuncio possa arrivare davvero a brevissimo.

Stando ad alcune delle voci di corridoio circolate nelle ultime settimane, il reveal di Red Dead Redemption Remastered avrebbe infatti dovuto precedere la pubblicazione del nuovo report finanziario di Take Two. Con quest'ultimo appuntamento aziendale in programma per la prossima settimana, quella di oggi - venerdì 4 agosto - sarebbe dunque l'ultima giornata utile - escludendo evidentemente il weekend - per poter ricevere una conferma in merito. Non tutti però sono troppo ottimisti.

Ad esempio, l'insider Gaming Detective si dice piuttosto incerto della possibilità di veder Rockstar Games mobilitarsi in piena estate, e suggerisce che l'annuncio potrebbe invece arrivare non prima della fine di agosto. Inutile dire che in attesa di dichiarazioni da parte di Rockstar non resta altro da fare che attendere. Nel frattempo, però, Take Two ha lasciato intendere il prossimo ritorno di due giochi già editi dal publisher nel passato.