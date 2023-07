Red Dead Redemption Remastered potrebbe arrivare su Nintendo Switch

Nonostante continuino a spuntare in rete indizi su un possibile remaster di Red Dead Redemptiona, il progetto non è ancora stato confermato da Rockstar Games.

Ad ogni modo, l'utente Tez2 su Twitter fa notare in un post che - a distanza di pochi giorni dall'aggiornamento del logo - sembra che Rockstar stia per aggiornare il proprio sito web e, guardando al codice, tra le piattaforme da selezionare per Red Dead Redemption 1 potrebbe comparire la Nintendo Switch.

L'utente continua la sua riflessione dicendo che Playstation 3, Xbox 360 e Switch sarebbero stati aggiunti di recente come pulsanti di selezione della piattaforma e, mentre le prime due console richiamano la piattaforma di origine su cui è arrivato RDR1, la Nintendo Switch parrebbe suggerire qualcos'altro.

Un rumour sostiene che Red Dead Redemption Remaster potrebbe essere annunciato ad agosto. Secondo il popolo di Reddit, laddove la remaster di Red Dead Redemption dovesse arrivare su Switch, gli sviluppatori si limiterebbero a realizzare un porting della versione Xbox 360, come accaduto per altri giochi come i Dark Souls Remastered, in quanto - a loro dire - la Switch riceve in genere solo un porting dell'originale con alcune ottimizzazioni.

Secondo altri, sempre ammettendo l'esistenza del progetto, l'arrivo su Nintendo Switch non sarebbe da escludere, considerando che anche GTA, facente capo a Rockstar Games, è arrivato sulla console della grande N.