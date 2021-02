Red Dead Redemption Remastered su nextgen in 4K con Ray Tracing nel 2022, secondo un rumor

Nelle ultime ore sta prendendo piede un nuovo rumor secondo il quale Rockstar Games starebbe realizzando una versione rimasterizzata del primo capitolo della serie di Red Dead Redemption, pubblicato originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010.

L'indiscrezione è stata diffusa da un utente anonimo e poi riportata sulle pagine di reddit, quindi specifichiamo sin da subito che potrebbe trattarsi di una voce infondata. Secondo quanto riportato, in ogni caso, gli sviluppatori starebbero lavorando per rispolverare in grande stile l'avventura di John Marston: oltre a piccole aggiunte alla storia e alla mappa esplorabile, la remastered vanterebbe anche una fisica rinnovata, uno shooting system al passo coi tempi e diverse migliorie e aggiunte grafiche, tra cui la risoluzione 4K ed il Ray-Tracing. Di seguito vi riportiamo per punti tutte le caratteristiche vociferate di Red Dead Redemption Remastered:

La stessa mappa di RDR2 (epilogo) + il Messico, agli stessi standard;

Storia identica ma con dei cambiamenti legati ai dialoghi riguardanti Arthur Morgan;

Gunplay e combattimento ripresi da RDR2;

Fisica aggiornata;

Risoluzione 4K nativa;

HDR;

Riflessi ed ombre in Ray-Tracing;

30fps in modalità fidelty;

60fps in modalità performance;

Tutti i DLC inclusi;

Nessuna modalità online.

Per concludere, il rumor suggerisce una pubblicazione del western game rimasterizzato durante la primavera del 2022 su PC (sarebbe il debutto assoluto del primo capitolo della serie su questa piattaforma) e console Xbox Series X|S e PlayStation 5. A giudicare dalle caratteristiche sciorinate dal sedicente insider, si tratterebbe certamente di un progetto intrigante capace di donare nuovamente lustro all'epopea di Marston. Tuttavia, vi raccomandiamo fortemente di prendere la notizia con le dovute cautele, nell'attesa che siano Take-Two Interactive (che recentemente si è anche espressa sul possibile arrivo di GTA San Andreas Remastered) e Rockstar Games ad annunciare i suoi prossimi titoli.