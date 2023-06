Red Dead Redemption, tra remastered e remake: è il momento dell'uscita su PC?

In seguito all'avvistamento di una nuova classificazione di Red Dead Redemption in Corea del Sud, tornano in auge le speculazioni legate a un possibile ritorno in scena del capolavoro di Rockstar Games.

Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico conquistato da Red Dead Redemption II, la community ha richiesto sempre più a gran voce la possibilità di recuperare il precedente capitolo della serie. L'originale Red Dead Redemption - che a livello narrativo si colloca dopo gli eventi di Red Dead Redemption II - è infatti ancora inaccessibile su alcune piattaforme, in particolare su ecosistema PC. Gli utenti non in possesso di console non hanno mai avuto l'opportunità di vivere l'epopea western di Rockstar Games, che ad anni di distanza potrebbe però essere finalmente pronta a questo atteso esordio.



In effetti l'eventuale annuncio di un remake o di una remastered di Red Dead Redemption sarebbe l'occasione perfetta per rendere disponibile il titolo a una fetta d'utenza che non ha mai avuto l'opportunità di fruirne. E mentre qualcosa si muove anche sul fronte della registrazione dei domini web legati alla serie, le speranze della community PC si fanno sempre più forti. Al momento, ad ogni modo, non resta altro da fare che attendere eventuali comunicazioni ufficiali dal parte di Rockstar Games e Take Two!