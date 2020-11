Red Dead Redemption Remastered svelato per errore da Amazon?

Uno snippet di Amazon.com indicizzato su Google potrebbe aver svelato l'esistenza di Red Dead Redemption Remastered, riedizione del classico gioco Rockstar uscito nel 2010 e ancora oggi molto popolare tra i giocatori.

Secondo l'anteprima trapelata, Red Dead Redemption Remastered uscirà il 10 dicembre 2020, l'unica piattaforma associata è Xbox One ma presumibilmente il gioco arriverà anche su PS4 e console next-gen come PlayStation 5 e Xbox Series X/S. C'è da dire però che lo snippet di Google è stato rimosso e attualmente non risulta nessuna pagina legata al gioco su Amazon USA.

Il celebre rivenditore ha quindi anticipato l'annuncio di Rockstar Games oppure si è trattato solamente di un banale errore? Non è infrequente che le anteprime delle pagine Amazon non corrispondano in realtà al vero, in questo caso il nome potrebbe venire da una ricerca del motore interno poi captata da Google per errore, il quale ha associato il contenuto ad un altro gioco in uscita il 10 dicembre.

Difficile dirle come siano andate le cose, il 10 dicembre è la data dei The Game Awards 2020, Rockstar potrebbe annunciare la remastered di Red Dead Redemption in questa occasione e pubblicarla il giorno stesso? Anche in questo caso nessuna certezza.