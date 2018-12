Red Dead Redemption: rumor, teorie e speculazioni sul remake/remaster di RDR in un video

Molti non hanno ancora completato l'avventura di Arthur Morgan, ma in giro per il web si stanno già diffondendo voci su un possibile remake (o remaster?) del primo celebre capitolo. Le abbiamo analizzate per voi in questo speciale, esponendovi una possibile teoria. Attenzione, contiene spoiler su Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2.

Come riportato anche in una recente notizie, all'interno di Red Dead Redemption 2 è possibile ascoltare un dialogo riconducibile a Jack Marston adulto, questo easter egg legato al figlio di John Marston potrebbe in realtà nascondere qualcosa di più, ovvero la volontà di riproporre un remake o una riedizione aggiornata del primo Red Dead Redemption, uscito originariamente nel 2010 su Xbox 360 e PlayStation 3.

Altri indizi, evidenziati nel nostro speciale, farebbe pensare alla reale possibilità di vedere un remake di Red Dead Redemption per le piattaforme di attuale generazione ma alcune voci portano a pensare persino ad un progetto dedicato alle console next-gen come PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

In questo video abbiamo raccolto rumor, voci di corridoio, teorie e speculazioni relative al possibile ritorno sui nostri schermi di RDR, uno dei giochi più venduti e acclamati di sempre. Cosa ne pensate di questa ipotesi? Vorreste vedere il remake di Red Dead Redemption o preferireste direttamente un sequel di Red Dead Redemption 2? Aspettiamo le vostre opinioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.