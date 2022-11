Red Dead Redemption: la saga di Rockstar Games supera le 70milioni di vendite totali

Red Dead Redemption può essere considerata senza molti problemi una delle saghe videoludiche più celebri, iconiche e fondamentali dell'intero panorama. Non a caso, quando si parla delle due grandi produzioni, moltissimi utenti elogiano il lavoro ideato e concepito dall'estro creativo di Rockstar Games, una delle software più talentuose esistenti.

Tuttavia, oggi si celebra un traguardo importantissimo per la saga di Rockstar Games: stando agli ultimi report finanziari di Take-Two Interactive, nome dietro le grandi pubblicazioni della sopracitata casa di sviluppo, la saga di Red Dead Redemption ha raggiunto e superato le 70milioni di copie vendute in tutto il mondo. Le cifre astronomiche di queste produzioni ne dimostra la popolarità e la rilevanza nel mercato videoludico, anche grazie ad un Red Dead Redemption 2 tecnicamente inarrivabile - almeno, per la maggior parte dei titoli degli ultimi anni -, che ne ha decretato il successo come uno tra i migliori titoli del 2018.

A conti fatti, Red Dead Redemption è la seconda saga più popolare di Rockstar Games, tanto da giustificarne i numeri dei due capolavori approdati dapprima su PlayStation 3, Xbox 360 e PC - ci riferiamo a Red Dead Redemption, attualmente giocabile anche su Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità - ed il prequel Red Dead Redemption 2, uscito su PlayStation 4 e Xbox One ma giocabile anche su PlayStation 5 ed Xbox Series X/S. Però, da quello che possiamo evincere dal report di Take-Two Interactive, la seconda iterazione del brand ha conseguito altri importantissimi record.

Infatti, Red Dead Redemption 2 ha venduto oltre 46milioni di unità in tutto il mondo e, attualmente, è il secondo miglior titolo venduto negli USA nel corso degli ultimi cinque anni. Non sappiamo se i dati in nostro possesso siano frutto della considerazione delle copie fisiche e digitali vendute su tutte le piattaforme, anche se ciò lo si può intuire dall'assenza di note ai margini del report. Purtroppo non vi sono ulteriori informazioni sulle due produzioni in questione e, soprattutto, su Red Dead Redemption 2, il quale ha visto dire addio da Rockstar a Red Dead Redemption 2 e Red Dead Redemption Online in vista dell'arrivo di GTA 6.

I grandi risultati conseguiti dalla saga di Red Dead Redemption dimostri come questi due kolossal videoludici siano senza tempo e che riescano a macinare ancora numeri da record a distanza di diversi anni. D'altronde non ci si può aspettare di meglio da due capolavori di quella portata, come raccontatovi nella recensione di Red Dead Redemption 2.