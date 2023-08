Red Dead Redemption, i nuovi screen mostrano il selvaggio West su Nintendo Switch

Negli ultimi giorni, la riproposizione delle avventure di John Marston ad opera di Rockstar Games ha suscitato molto scalpore tra i membri della community videoludica: i fan si sono scagliati contro Red Dead Redemption su YouTube, con il video dedicato al trailer del prodotto che ha raggiunto oltre 100mila dislike, soprattutto a causa del prezzo.

I 49,99 euro del porting non hanno convinto i giocatori, anche se la stessa Take-Two ritiene che il prezzo di Red Dead Redemption su PS4 e Switch sia "adeguato". Ciò nonostante, l'uscita di Red Dead Redemption su Switch è un'ottima occasione per far sì che i fan Nintendo possano recuperare una delle più grandi avventure videoludiche ambientate nel selvaggio West. Proprio per "celebrare" questo annuncio, la pagina ufficiale di Nintendo ha iniziato ad ampliare la sezione "Galleria immagini" del prodotto.

Attraverso essa è possibile quindi osservare - almeno in parte - come si comporta Red Dead Redemption su Nintendo Switch, ormai prossimo al suo approdo. Mancano quattro giorni al fatidico 17 agosto, il quale permetterà di scoprire come gira il porting del titolo su PS4 e sulla console ibrida della Grande N. Comprerete l'epopea del fuorilegge John Marston, o possedete/avete terminato già tale avventura? Attendiamo di conoscere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Nel frattempo, però, vi invitiamo a conoscere l'epica storia dei giochi western: non esiste solo Red Dead Redemption.