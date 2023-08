Red Dead Redemption per Switch: dal 4K ai 60fps, i test della versione PC emulata

Parallele ai test sulle versioni PS4, Xbox One e Switch di Red Dead Redemption troviamo le prove 'non ufficiali' condotte dai modder e dai programmatori indipendenti desiderosi di scoprire come si comporta la remaster 'nintendiana' di RDR avviandola su PC tramite emulatori.

A giudicare dai primi test effettuati, sembra proprio che il porting di Red Dead Redemption per Nintendo Switch possa essere già eseguito su PC tramite programmi che emulano l'ecosistema software e hardware console ibrida della casa di Kyoto.

Sulla scorta delle prove condotte, apprendiamo che i programmi più utilizzati in ambito PC per emulare Switch riescono a eseguire Red Dead Redemption senza particolari problemi, a patto di possedere un PC gaming adatto a tale scopo.

Con i modder già al lavoro per migliorare il comparto grafico e le prestazioni della versione Switch di Red Dead Redemption emulata su PC, i test hanno coinvolto anche le versioni preliminari delle patch fan made che sbloccano il framerate e aumentano la risoluzione.

Prima di lasciarvi ai commenti e al video con i test sulla versione emulata di RDR in 60fps/4K, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra analisi di Red Dead Redemption su PC e Nintendo Switch.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.