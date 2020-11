Red Dead Redemption The Outlaws Collection, Leak? RDR Remake e upgrade per RDR2!

La metà di novembre ha visto affacciarsi in rete un avvistamento di una possibile edizione Remastered di Red Dead Redemption, la cui esistenza non è tuttavia stata confermata.

Ora, tuttavia, giunge la segnalazione di un avvistamento ancora più intrigante. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter Gaming Leaks & Rumors, da tempo attivo nel monitorare indiscrezioni legate al mondo videoludico, riporta un'immagine molto interessante. Si tratta di un presunto avvistamento tra le maglie del catalogo di Amazon di una Red Dead Redemption: The Outlaws Collection. Prodotto mai presentato o annunciato da Rockstar Games, quest'ultimo viene descritto come una raccolta dedicata all'epopea western plasmata dalla talentuosa software house, contenente:

Red Dead Redemption 2 , con l'avventura di Arthur Morgan protagonista di un processo di upgrade destinato alle console di nuova generazione. Tra le migliorie citate figurano Ray Tracing e tempi di caricamento più rapidi;

Red Dead Redemption: The Outlaws Collection viene indicata dalle immagini come in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. La data indicata, ovvero il 31 dicembre, sembra invece essere un classico placeholder. Secondo quanto riferito dall'account Twitter, al momento la pagina sarebbe stata, ma è bene evidenziare che la fonte non offre alcun effettivo link di riferimento.Al momento, vi invitiamo dunque ad adottare la consueta precauzione nell'interpretare il presunto leak, che. Nel frattempo, ricordiamo che GTA 5 e Red Dead Redemption 2 continuano a generare grandi profitti per Rockstar Games.