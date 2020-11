Red Dead Redemption The Outlaws Collection non esiste: ecco perché

Nel pomeriggio di ieri hanno cominciato a diffondersi in rete delle voci che parlavano dell'esistenza di una raccolta chiamata Red Dead Redemption: The Outlaws Collection, contenente al suo interno una versione migliorata di Red Dead Redemption 2 e un'edizione rimasterizzata del primo capitolo della saga.

Come prova delle sue indiscrezioni, la fonte ha fornito una serie di screenshot che mostrano le cover per PlayStation 5 e Xbox Seris X|S della presunta Red Dead Redemption: The Outlaws Collection tra le pagine di Amazon. Le voci, come prevedibile, si sono diffuse rapidamente in rete, ma non c'è voluto molto prima che qualcuno le analizzasse a dovere e le smontasse definitivamente...

Zack Zwiezen, Editor di Kotaku, ha passato sotto la sua lente d'ingrandimento gli screenshot condivisi dall'autore del leak, giungendo alla conclusione che si tratta di falsi generati con un lavoro di Photoshop di basso livello. Zwiezen ritiene che la fonte si sia limitata a prendere degli artwork di Morgan e Marston dalla rete mediante una semplice ricerca Google, facilmente replicabile con chiavi come "John Marston RDR PNG" o "Arthur Morgan PNG". Il sole e i cavalli che circondano i due personaggi sarebbero inoltre identici a quelli che si trovano sulla copertina ufficiale di Red Dead Redemption 2, un errore che, secondo l'Editor di Kotaku, i grafici di Rockstar non avrebbero commesso. Inoltre, alcuni alberi che dovrebbero trovarsi alle spalle di Marston e Morgan, e quindi risultare invisibili, si trovano erroneamente al di sopra dei loro artowork. Infine, ha smontato anche la credibilità degli screenshot di Amazon facendo notare che l'autore si è dimenticato di modificare la data entro la quale è possibile restituire il prodotto, che quindi risulta essere antecedente (31 gennaio 2021) alla presunta data d'uscita della raccolta (31 dicembre 2021). Delle pagine in questione, tra l'altro, non esistono link diretti.

Insomma, ci troviamo dinanzi ad un falso creato alla bell'e meglio, senza una particolare attenzione ai dettagli. Non è detto che Rockstar non stia lavorando al ritorno dei due giochi sulle piattaforme di nuova generazione, ma quasi sicuramente non è questo il modo in cui lo sta facendo. Già che ci siamo, ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X.