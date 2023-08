Red Dead Redemption: tutti i trucchi e come attivarli, anche su PS4 e Switch

Con l'approdo di Red Dead Redemption su PlayStation 4 e Nintendo Switch, molti giocatori avranno l'opportunità di vivere l'avventura di John Marston e di sbizzarrirsi nel selvaggio west. A tal proposito, vi spieghiamo come fare per attivare tutti i trucchi nel titolo Rockstar Games.

Tutti i trucchi di RDR

Ecco di seguito l'elenco completo dei trucchi, da inserire senza le virgolette:

"he gives strength to the weak": il protagonista diventa immortale

l'indicatore del Dead Eye non si esaurisce mai "i don't understand imnfinity": l'indicatore del Dead Eye non si esaurisce mai

la stamina del cavallo è infinita "make hay while the sun shines": la stamina del cavallo è infinita

munizioni infinite "abundance is everywhere": munizioni infinite

aggiunge 500 dollari al portafoglio "the root of all evil, we thank you!": aggiunge 500 dollari al portafoglio

fa spuntare un cavallo dal nulla "beasts and man together": fa spuntare un cavallo dal nulla

fa spuntare una carrozza "now who put that there?": fa spuntare una carrozza

disabilita il livello ricercato e le taglie "i wish i worked for uncle sam": disabilita il livello ricercato e le taglie

abbassa il valore della taglia sulla testa del protagonista "they sell souls cheap here": abbassa il valore della taglia sulla testa del protagonista

sblocca un set di armi composto da Volcanic Pistol, Double-Barreled Shotgun e Springfield Rifle "it's my constitutional right": sblocca un set di armi composto da Volcanic Pistol, Double-Barreled Shotgun e Springfield Rifle

sblocca un set di armi composto da Schofield Revolver, Semi-automatic Pistol, Sawed-off Shotgun, Buffalo Rifle, Winchester Repeater e Fire Bottles "i'm an american. i need guns": sblocca un set di armi composto da Schofield Revolver, Semi-automatic Pistol, Sawed-off Shotgun, Buffalo Rifle, Winchester Repeater e Fire Bottles

aumenta al massimo il livello di Fama "i am one of them famous fellas": aumenta al massimo il livello di Fama

ripristina il livello di Fama a quello di partenza, 'Nessuno' "humility before the lord": ripristina il livello di Fama a quello di partenza, 'Nessuno'

aumenta il livello d'Onore al massimo (Eroe) "it aint pride. it's honor": aumenta il livello d'Onore al massimo (Eroe)

attiva un effetto grafico seppia allo schermo "the old ways is the best ways": attiva un effetto grafico seppia allo schermo

il protagonista diventa improvvisamente ubriaco "i'm drunk as a skunk and twice as smelly": il protagonista diventa improvvisamente ubriaco

sblocca il costume da gentiluomo e quello da Leggenda del West "don't you look fine and dandy": sblocca il costume da gentiluomo e quello da Leggenda del West

sblocca le uniformi Bureau, US Marshal e US Army "i love a man in uniform": sblocca le uniformi Bureau, US Marshal e US Army

sblocca i costumi dei Gemelli Bollard, dei Cacciatori di Tesori, dei Banditi e dei Ribelli di Reyes "you think you tough, mister?": sblocca i costumi dei Gemelli Bollard, dei Cacciatori di Tesori, dei Banditi e dei Ribelli di Reyes

sblocca tutta la mappa "you got yourself a fine pair of eyes": sblocca tutta la mappa

sblocca tutta la mappa "oh my son, my blessed son": completa automaticamente la storia e modifica il personaggio giocabile

Come attivare i trucchi in RDR

Attivare i codici in Red Dead Redemption è molto semplice, poiché tutto avviene nel menu delle Opzioni. Mentre state giocando, aprite la schermata delle Opzioni e poi selezionate Trucchi. Vi ritroverete così di fronte alla pagina dei trucchi, che consiste nell'elenco di tutti quelli che avete sbloccato, i quali possono essere attivati o disattivati singolarmente. Oltre a quelli disponibili per tutti, ve ne sono anche altri che vanno sbloccati manualmente tramite l'utilizzo di password: sempre nella schermata dei trucchi, premete il tasto Triangolo su PlayStation (X su Switch) per poi inserire una delle frasi che aggiungeranno il trucco all'elenco. Occorre precisare che non importa che le lettere siano maiuscole o minuscole, ma è molto importante rispettare la punteggiatura. Sappiate inoltre che l'attivazione dei Trucchi impedisce di sbloccare i Trofei, quindi assicuratevi di eseguire un salvataggio manuale prima di modificare il gioco in alcun modo.