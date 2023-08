Red Dead Redemption: uscita, versione fisica, Undead Nightmare e novità, che cosa cambia?

Rockstar Games ha annunciato il ritorno di Red Dead Redemption, il gioco western uscito nel 2010 tornerà presto sui nostri schermi, ecco tutto quello che c'è da sapere su data di uscita, piattaforme supportate e differenze con la versione originale.

Quando esce Red Dead Redemption per PS4 e Switch?

Red Dead Redemption esce il 17 agosto 2023 in formato digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch, in vendita su PlayStation Store e Nintendo eShop al prezzo di 49,99 euro. Le versioni fisiche escono invece il 13 ottobre 2023. La versione PS4 può essere giocata anche su PlayStation 5 in modalità retrocompatibile.

Red Dead Redemption esce anche su PC e Xbox?

No, l'uscita di Red Dead Redemption è prevista esclusivamente su PlayStation 4 e Nintendo Switch, non sono in programma versioni per PC Windows o console Xbox, in quest'ultimo caso la versione Xbox 360 è perfettamente retrocompatibile sia con Xbox One che con Xbox Seris X/S.

L'espansione Undead Nightmare è inclusa in Red Dead Redemption?

Sì, la nuova versione di Red Dead Redemption include l'espansine Undead Nightmare, come sottolineato da Rockstar Games: "Red Dead Redemption include anche Undead Nightmare, l'espansione che rivede il mondo di Red Dead Redemption con John Marston che deve combattere per sopravvivere a orde di zombie inarrestabili."

Che cosa cambia tra Red Dead Redemption 2010 e la nuova versione?

Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch non è un remake e nemmeno una remaster, bensì un porting del gioco originale. Dunque i giocatori troveranno tutti i contenuti single player di RDR oltre all'espansione Undead Nightmare in aggiunta al supporto per nuove lingue come cinese semplificato e tradizionale, coreano, polacco, portoghese brasiliano, russo e spagnolo latino americano. Non sono previsti invece nuovi contenuti o migliorie tecniche legate al comparto grafico.