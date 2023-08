Red Dead Redemption venduto su PS4 e Switch ad un 'prezzo adeguato', dice Take-Two

L'entusiasamo generato dall'annuncio di Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch è velocemente svanito quando Rockstar ha confermato tutti i limiti tecnici che il gioco porterà con sé sulle console Sony e Nintendo.

Su PS4 e Switch, Red Dead Redemption sarà sostanzialmente un port 1:1 delle versioni originali del classico Rockstar, come confermato anche dal primo video confronto tra le edizioni Switch e Xbox 360. Può essere quindi giustificato un prezzo di lancio pari a $50, specialmente considerando che Red Dead Redemption è disponibile per l'acquisto su Xbox in versione retrocompatibile a $29,99 (il DLC Undead Nightmare è venduto separatamente a $9,99)?

Secondo il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, il prezzo scelto per il port è "commercialmente adeguato", come dichiarato ai microfoni di IGN.com: "Questo è proprio quello che crediamo sia il prezzo commercialmente accurato", le sue parole. Zelnick ha quindi aggiunto che Undead Nightmare "è stato un grande gioco standalone quando è stato originariamente lanciato, quindi riteniamo che sia un ottimo pacchetto per la prima esperienza, e sicuramente un grande valore per i consumatori".

Dichiarazioni che difficilmente riusciranno a sedare i giocatori delusi, con molti che hanno già manifestato il proprio malcontento bollando come pigro il lavoro di Rockstar con il porting di Red Dead Redemption su PS4 e Switch.