Red Dead Redemption: la versione per Nintendo Switch al minimo storico su Amazon

Red Dead Redemption è un videogioco di avventura uscito nel 2010 per per PlayStation 3 e Xbox 360, sviluppato da Rockstar San Diego e pubblicato da Rockstar Games. Si tratta del prequel di Red Dead Redemption 2 uscito per PS4 e Xbox e sequel di Red Dead Revolver uscito nel lontano 2004.

Vai subito all'offerta ll gioco può essere definito come un vero e proprio capolavoro da parte di Rockstar Games, vincitore di ben 106 premi come videogioco dell'anno 2010. L'edizione per PS4 e Nintendo Switch è uscita in formato digitale il 17 agosto ed in versione fisica il 13 ottobre, ora le edizioni per PS4 e Nintendo Switch sono scontate su Amazon, la versione per la console di Nintendo è in offerta a 33,39 euro, quella per la console di Sony a 45,98 euro, invece di un prezzo di listino di 50,98 euro.



Di seguito i link alle offerte:

Si tratta quindi di un porting che include oltre al gioco originale anche Undead Nightmare, uno spin-off che vedrà il protagonista affrontare orde di zombie. Il gioco gira con una risoluzione a 1080p a 30 fps. Se vi siete persi la nostra analisi del gioco, vi consigliamo di recuperarla a questo link.

Si tratta di un'ottima occasione per recuperare il titolo se all'epoca non lo avete giocato su PS3 o Xbox 360 e se avete amato il suo seguito.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!