Red Dead Redemption: i voti della critica sorprendono in positivo

Il porting di Red Dead Redemption ha dato molto di cui discutere e si è rivelato essere un fenomeno piuttosto controverso. Il gioco, infatti, sembra aver deluso i fan, eppure è in cima alle classifiche su PS Store. Ora, anche le recensioni della stampa internazionale si dimostrano sorprendentemente molto positive.

Stando alla media di Metacritic, infatti, il gioco è stato premiato soprattutto nella sua versione Nintendo Switch, piattaforma su cui peraltro Rockstar Games si affaccia per la prima volta. Testate come JeuxActu e Nintenderos, ad esempio, hanno assegnato un voto di 9,5.

Altre, come PC Games e Vooks, hanno premiato il gioco con un voto di 9 punti. Vero è che le recensioni online non sono ancora molte e non è detto che il loro numero sia destinato a salire: è possibile, infatti, che alcune testate abbiano volontariamente scelto di non recensire il gioco, in quanto semplice porting. Un altro scenario possibile è che semplicemente non siano ancora giunti i codici per le recensioni a tutti gli addetti ai lavori.

In ogni caso, ciò che emerge è che il gradimento complessivo sembra migliore di quello che trapela dalle rimostranze in rete. A scontentare tutti, però, resta principalmente il prezzo, nonostante il valore di un capolavoro quale Red Dead Redemption su PS4 e Switch.