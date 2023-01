Red Dead Redemption vs Red Dead Redemption 2: qual è il più bello?

I due giochi di Rockstar Games hanno indubbiamente scritto la storia dei videogiochi: se il primo Red Dead Redemption ha contibuito a diffondere l'immaginario Western nei videogiochi negli anni '10, il sequel ha alzato notevolmente l'asticella

E' chiaramente difficile stabilire un vincitore assoluto, per Metacritic trionfa però Red Dead Redemption 2 con un Metascore di 97/100 mentre Red Dead Redemption si ferma a 95/100. E voi siete d'accordo con questo giudizio? E' più bello RDR o RDR 2? A voi la parola!

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption 2

, un vero e proprio capolavoro assoluto che nel 2010 ha riscritto gli standard del genere, offrendo ai giocatori una storia, una regia e personaggi paragonabili a quella di un grande blockbuster cinematografico.Rockstar Games ci porta nel vecchio e selvaggio West in compagnia di un manipolo di protagonisti e comprimari che non sempre agiscono per il bene comune ma del resto questa è la legge del West: non basta sopravvivere, bisogna dominare, a tutti i costi.e da il via ad una nuova saga che vedrà anche l'arrivo di una espansione a tema zombie (un classico dei primi anni '10), di un sequel e di una modalità online.Dopo anni di rumor e speculazioni,, che uscirà nel 2018. Nuovi personaggi e una storia ancora più intima e persona, tra vendette private, storie di rivalsa e redenzione, con ampio spazio per i sentimenti (dall'avarizia alla gelosia, passando per l'amore) e la psicologia.Un capolavoro, ancora oggi osannato dal pubblico e dalla critica, per certi versi Red Dead Redemption 2 è un gioco inarrivabile , sopratutto se parliamo della cura dei dettagli e delle ambientazioni, vero e proprio cavallo di battaglia della produzione.Così come il suo predecessore, RDR 2 è un successo e le vendite sfiorano le quaranta milioni di copie