Red Dead Redemption: il western di Rockstar a confronto su Switch e Xbox 360

Red Dead Redemption è stato annunciato per PlayStation 4 e Nintendo Switch, con il cult di Rockstar Games che finalmente arriverà anche su quelle piattaforme su cui non è mai stato disponibile sino ad oggi (ad eccezione, sfortunatamente, del PC).

Neanche il tempo di assistere all'annuncio, che i primi confronti sono già emersi online, permettendoci così di dare uno sguardo agli eventuali cambiamenti apportati dal team Double Eleven (sotto la supervisione di Rockstar Games) alle nuove edizioni dell'action-adventure open world.

Quello che potete consultare in cima alla notizia è un primo video confronto tra la neo-annunciata versione per Nintendo Switch di Red Dead Redemption e la sua vecchia controparte per console Xbox 360. Come potete osservare, si tratta di un porting quasi 1:1, che non introduce grossi cambiamenti visivi se non nell'aspetto generale dell'illuminazione, e che sembra contenere esattamente gli stessi asset presenti nelle edizioni Xbox 360 e PlayStation 3. Staremo a vedere se su PlayStation 4 (e in retrocompatibilità su PlayStation 5) ci saranno invece differenze più evidenti da rilevare rispetto al gioco che abbiamo imparato a conoscere sin dalla settima generazione videoludica.

Considerando quanto il titolo è rimasto pressoché identico a 13 anni fa e che il prodotto verrà immesso nuovamente sul mercato ad un prezzo non particolarmente abbordabile di 49,99 euro, Rockstar è stata presa di mira da alcuni fan dopo l'annuncio di Red Dead Redemption per PS4 e Switch.