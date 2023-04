Red Dead Redemtpion 2 x The Last of Us: anche Joel nel western di Rockstar

Tra i contenuti tagliati da Red Dead Redemption II probabilmente non rientrava un modello di Joel Miller: una mancanza provvidenzialmente compensata dagli appassionati di Mod.

Sui lidi del noto portale Nexus Mod, l'utente "DMCS1917" ha infatti reso disponibile una Mod volta proprio a introdurre il co-protagonista di The Last of Us all'interno dell'epopea western sviluppata da Rockstar Games. Il contenuto va dunque a sostituire Arthur Morgan con Joel Miller, congedato temporaneamente da un mondo popolato di Infetti e trasportato nel grande ovest americano.

Il modello utilizzato nella Mod è ispirato alle fattezze sfoggiate dal personaggio all'interno di The Last of Us: Parte II. Oltre a rendere giocabile Joel, il contenuto introduce in Red Dead Redempion II anche quattro costumi ispirati all'opera di Naughty Dog. Completano il quadro versioni personalizzate delle abilità Dead Eye e Eagled Eye. Per i giocatori curiosi di testare la Mod in prima persona, di seguito vi segnaliamo il link alla pagina dedicata alla Mod:

Al momento, ancora nessun aggiornamento da parte del team di Rockstar Games sulla possibile esistenza di un Red Dead Redemption III, con la software house concentrata nella preparazione del futuro reveal di Grand Theft Auto VI