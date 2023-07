Red Dead Revolver vs Gun: sfida a colpi di rivoltella nel vecchio west

Oggi hanno trovato il loro massimo esponente con il pluripremiato Red Dead Redemption II, ma anche in passato i giochi western hanno offerto produzioni meritevoli d'attenzione per gli appassionati. In particolare, Red Dead Revolver e Gun sono due dei nomi più illustri visti attorno la metà degli anni 2000.

Il primo, pubblicato su PS2 e Xbox nel 2004, non ha certo bisogno di chissà quali presentazioni: del resto stiamo parlando del precursore di Red Dead Redemption, un frenetico Action/Adventure ben diverso rispetto alle avventure di John Marston ed Arthur Morgan. Nei panni del cacciatore di taglie Red Harlow in cerca di vendetta per l'assassinio della sua famiglia, si affronta un'avventura dall'intrigante retrogusto arcade suddivisa in più livelli, dove spesso lo scopo è eliminare a colpi di rivoltella qualunque nemico si aggiri attraverso lo stage. Oltre a grandi punteggi ed utili ricompense, non mancano anche sfide a suon di Dead Eye, meccanica che rallenta il tempo permettendo così di prendere la mira con ancora più precisione ed eliminare così gli avversari velocemente e risparmiando preziose munizioni. Pur non essendo magari impeccabile sul fronte tecnico e con il rischio di diventare ripetitivo a lungo andare, Red Dead Revolver di Rockstar San Diego merita di essere riscoperto, anche solo per comprendere meglio come si è evoluto il celebre brand di Rockstar. E mentre si parla con sempre più insistenza dell'esistenza di Red Dead Redemption Remaster, il capostipite tende spesso ad essere dimenticato, quando invece avrebbe ancora le carte in regole per far divertire i giocatori.

Ma Gun non è stato certo da meno. Realizzato da Activision e Neversoft nel 2005 per PC, PS2, GameCube, Xbox ed Xbox 360 (con sbarco anche su PSP nel 2006), Gun ci racconta la storia di Colton White e di diverse altre figure di spicco del selvaggio west attraverso un'avventura che offre anche diversi incarichi secondari da affrontare mentre si viaggia tra un paese e l'altro. I numerosi scontri tra banditi vengono affrontati attraverso l'utilizzo di un ampio arsenale d'armi, ed al tempo stesso è importante anche non causare troppe vittime civili sul lungo termine, con il rischio di scatenare una ribellione tra la popolazione locale che complica ancora di più la vita del nostro cowboy. Spazio anche a diversi minigiochi, mentre la buona resa audiovisiva generale hanno reso Gun un prodotto capace di conquistare le attenzioni di critica e pubblico. Un peccato dunque che, a differenza di Red Dead Revolver, Gun non si sia trasformato in una serie vera e propria: sarebbe stato interessante vedere come Activision avrebbe potuto evolvere la formula di gioco attraverso uno o più seguiti.

Qual è dunque il miglior gioco western tra questi due classici del passato? Tocca a voi dircelo, attraverso i vostri commenti e ricordi!