Red Dead scrive la storia, i giochi della serie esposti al Museo nazionale del cowboy

Siamo entrati in una fase storica in cui i videogiochi vengono sempre più considerati come una forma d'intrattenimento al pari delle altre. Lo dimostra anche il coinvolgimento della serie Red Dead Redemption all'interno della recente esposizione western allestita nel Museo nazionale del cowboy e del patrimonio western in Oklahoma.

La notizia dell'evento arriva dal profilo Reddit Nomercy2424, che ha postato in rete una foto molto particolare in cui vediamo i titoli di serie famose come Gun e Red Dead esposti all'interno dell'esibizione denominata You Have Died of Dysentery: The Ways We Play Western - riferimento a una famosa frase da The Oregon Trail.

L'esibizione fa parte di una mostra dedicata interamente alle diverse forme di intrattenimento moderno in cui il western ha saputo esprimersi al meglio. Si pensi a fumetti, libri, video e, per l'appunto, videogiochi.

Il fatto che una serie importante come Red Dead venga considerata come un punto di riferimento per il mondo dell'intrattenimento western e che tale riconoscimento arrivi da un museo è, sicuramente, un evento davvero importantissimo per il mondo videoludico tutto. Della notizia ne sarà felice soprattutto il fan di Rockstar che ha giocato a Red Dead Redemption 2 per più di 6000 ore.

