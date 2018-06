Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition esce a luglio su PlayStation 4, Xbox One e PC

THQ Nordic conferma che Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered sarà disponibile su PC, PlayStation®4 e Xbox One il 3 Luglio, 2018. Se possiedi un potente PC, una PlayStation 4 Pro o una Xbox One X, puoi finalmente testare l’incredibile distruzione in un glorioso 4K.

Inoltre, i giocatori che già possiedono la versione di Red Faction: Guerrilla del 2009 su Steam riceveranno la Re-Mars-tered edition gratuitamente sui loro account in maniera automatica. Dal 3 Luglio, questi giocatori possono semplicemente scaricare Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered nella loro libreria di Steam.

Un’informazione divertente e reale su Marte: sapevi che il pianeta Marte prende il nome dal Dio della Guerra romano? Gli antichi greci, tuttavia, lo chiamavano "Ares". Non possiamo fare a meno di chiederci se le future generazioni di giocatori lo rinomineranno "Kratos".

Caratteristiche di Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered:

Grafica completamente riperfezionata – trame e funzioni grafiche rielaborate interamente, ad esempio mappe speculari

Rendering delle ombre migliorato

Luci migliorate

Risoluzioni di shader e post-elaborazione

Performance PC

4k Nativo e supporto su PC

Performance Xbox One

Xbox One: 900p @ 60 FPS

Xbox One X: 1800p @ 60 FPS o 4K @ 30 FPS

Performance PlayStation 4

PlayStation 4: 1080 @ 60 FPS

PlayStation 4 Pro: 1500p @60 FPS o 4K @ 30 FPS

A proposito di Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

Ambientato 50 anni dopo gli eventi climatici del Red Faction originale, Red Faction: Guerrilla consente ai giocatori di assumere il ruolo di un combattente ribelle del movimento Red Faction, appena ristabilito, che combatte per la liberazione dall'oppressiva Earth Defence Force. Red Faction: Guerrilla manterrà un gameplay con un vasto open-world, una gigantesca modalità di combattimento in stile guerrigliero e vera distruzione basata sulla fisica.

Caratteristiche