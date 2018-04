Red Faction Guerrilla ReMarsTeRed uscirà a giugno?

A fine marzo THQ Nordic ha annunciato Red Faction Guerrilla Remastered (conosciuto anche come Red Faction Guerrilla ReMarsTeRed) senza però svelare una finestra di lancio per questa riedizione. Oggi il rivenditore finlandese VPD ha svelato la presunta data di uscita.

Secondo quanto riportato dal rivenditore e come segnalato da GamingBolt, Red Faction Guerrilla Remastered dovrebbe essere disponibile dal 15 giugno 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, data non confermata dal publisher e soggetta dunque a variazioni. Il prezzo indicato è pari a 29.99 euro, anche in questo caso però potrebbe trattarsi di una cifra indicativa.

Ricordiamo che tutti coloro che già possiedono Red Faction Guerrilla su Steam riceveranno gratuitamente tutti i nuovi contenuti e le migliorie dell'edizione remaster tramite aggiornamento.