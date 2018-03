Red Faction Guerrilla Remastered annunciato per PS4, Xbox One PC, in arrivo nel 2018

Red Faction Guerrilla verrà interamente rimasterizzato e lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC nel Q2 2018. Il gioco sarà intitolatoe distruzione rimarrà il suo secondo nome...

Un’informazione divertente e reale su Marte: ad un'altezza di 25 km, il Monte Olimpo su Marte è il più grande vulcano del Sistema Solare ed è quasi tre volte più alto del Monte Everest. Ambientato 50 anni dopo gli eventi climatici del Red Faction originale, Red Faction Guerrilla consente ai giocatori di assumere il ruolo di un combattente ribelle del movimento Red Faction, appena ristabilito, che combatte per la liberazione dall'oppressiva Earth Defence Force. Red Faction: Guerrilla manterrà un gameplay con un vasto open-world, una gigantesca modalità di combattimento in stile guerrigliero e vera distruzione basata sulla fisica.

Nuove Caratteristiche della Re-Mars-teredEdition

Grafica completamente riperfezionata – trame e funzioni grafiche rielaborate interamente, ad esempio mappe speculari

Rendering delle ombre migliorato

Luci migliorate

Risoluzioni di shader e post-elaborazione

Supporto nativo 4k per la miglior esperienza di distruzione di Marte di sempre

Open World Guerrilla Warfare

Sei tu a decidere chi, quando, dove e come combattere. Utilizza tattiche di guerriglia, armi improvvisate e veicoli modificati per mettere a segno attacchi ribelli agli obiettivi EDF. Utilizza attacchi basati sul tuo stile di gioco, affronta missioni in qualsiasi ordine tu voglia o intraprendi attività distruttive per indebolire la presa dell'EDF su Marte.

Distruzione Strategica

Utilizza la distruzione per il tuo vantaggio tattico, mettendo in atto imboscate o esplosioni con reazione a catena per attaccare le fortezze nemiche e modificare in modo permanente l'ambiente di gioco. Sfrutta la distruzione basata sulla fisica, completamente dinamica, per improvvisare: fai buchi sui muri o sul pavimento per organizzare un'imboscata o una scappatoia, prendi una scala per fermare i tuoi inseguitori o guida veicoli infrangendo ogni barriera.

Gameplay evolutivo ed emergente

Scegli il tuo percorso attraverso un paesaggio in continua evoluzione mentre improvvisi le tue tattiche di combattimento, mescolando stili di gioco, veicoli, armi ed esplosivi per sconfiggere l'EDF.

Epiche impostazioni Sci-Fi

Esplora l'immenso, imprevedibile paesaggio marziano, dal desolato avamposto minerario di Parker alla scintillante capitale EDF di Eos; poi corri attraverso ambienti completamente distruttibili che pullulano di forze EDF, combattenti della resistenza della Red Faction e di coloni oppressi catturati nel fuoco incrociato.

Combattimenti Multiplayer

Non c'è alcun posto in cui nascondersi quando metti alla prova le tue abilità di guerriglia in una varietà di modalità di combattimento multiplayer altamente distruttive.