Varie divisioni europee della catena GameStop (Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca) hanno inserito nei propri listini il mai annunciatoper PlayStation 4 e Xbox One.

Il gioco è stato pubblicato da THQ nell'estate 2009 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360, i diritti sul franchise appartengono ora a THQ Nordic (ex Nordic Games), non è escluso che la compagnia sia al lavoro sull'edizione rimasterizzata di Red Faction Guerrilla.

GameStop non ha indicato una finestra di lancio, non ci resta dunque che attendere eventuali conferme o smentite sul ritorno di RF Guerrilla su PlayStation 4 e Xbox One.