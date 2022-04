Red Matter 2: svelato il sequel dell'avventura sci-fi in Realtà Virtuale su Quest 2

Nella cornice mediatica del Quest Showcase, gli sviluppatori di Vertical Robot annunciano ufficialmente Red Matter 2, il secondo atto dell'apprezzata avventura sci-fi in Realtà Virtuale che sarà disponibile nel corso di questa estate su dispositivi VR Quest.

Il titolo si riallaccia agli eventi conclusivi dell'episodio originario per proseguire l'odissea spaziale vissuta dal nostro alter.ego. In Red Matter 2 avremo l'opportunità di visitare delle stazioni ipertecnologiche sulla Luna e delle misteriose basi costruite in tutto il sistema solare.

L'esperienza ludica e narrativa di Red Matter 2 continuerà a gravitare attorno all'esplorazione e alla risoluzione di enigmi ambientali dalla difficoltà crescente: per riuscire nell'impresa, al giocatore viene offerta un'ampia selezione di equipaggiamenti che comprende un jetpack, dei sensori di prossimità e delle rudimentali armi per difendersi dagli attacchi delle entità che popolano le installazioni.

Quanto al comparto tecnico, giudicate voi stessi il tenore qualitativo della grafica ammirando il video di presentazione che fissa il lancio di Red Matter 2 per questa estate su Quest 2. Nel corso dell'evento approntato da Meta/Facebook, ricordiamo che sono stati annunciati altri videogiochi in Realtà Virtuale come Moss Book 2 su Quest 2.