Red Solstice 2 Survivors: disponibile gratis la nuova classe Sterminatore

Attraverso un comunicato 505 Games e Ironward annunciano che una nuova classe per Red Solstice 2: Survivors è disponibile per il download gratuito per tutti i giocatori. Si tratta dello Sterminatore, che arricchisce così i contenuti dello shooter tattico in tempo reale disponibile su PC.

Come riportato dagli autori, la nuova classe "fornisce nuove abilità uniche ed è sviluppata per sopravvivere alle sfide più letali di qualsiasi campo di battaglia. Le abilità della tuta della Classe Sterminatore si caricano continuamente o ad ogni uccisione effettuata, a seconda della configurazione. Questa carica aggiuntiva viene poi utilizzata dalle abilità uniche dello Sterminatore, portando a bonus di danno ingenti". Gli sviluppatori ne approfittano inoltre per parlare anche dei prossimi contenuti in arrivo per Red Solstice 2: la prossima Classe gratuita, Inferno, sarà disponibile nel terzo trimestre 2021, mentre "Howell-Barrex Inc.", che introdurrà la Classe Ingegnere e gli esoscheletri giocabili e l'attesissima classe Ingegnere, arriverà nell'ultimo trimestre del 2021. Confermato invece per il 2022 l'arrivo di tre nuovi DLC.

Se non avete avuto modo di giocarlo ancora, ricordiamo che su Steam è disponibile la demo di Red Solstice 2 Survivors. Per ulteriori informazioni circa il gameplay e i contenuti del gioco potete approfondire le vostre conoscenze attraverso i nostri pareri su Red Solstice 2 Survivors.