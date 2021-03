Red Solstice 2 Survivors: l'Open Playtest è accessibile gratis su Steam

La battaglia per la conquista dell'universo sci-fi di Red Solstice 2 Survivors infuria su Steam con l'apertura della fase di Playtest ad accesso gratuito per tutti coloro che desiderano provare in anteprima lo shooter tattico di Ironward.

Questa importante fase di test, organizzata dagli sviluppatori per migliorare l'esperienza di gioco in vista del lancio, consente di accedere a un nutrito pacchetto di contenuti che rappresenta l'offerta ludica del titolo finale.

L'ultimo progetto di Ironward vanta una campagna singleplayer ma il Playtest di Red Solstice 2 Survivors si concentra sul comparto multiplayer, con la possibilità di entrare in lobby cooperative composte da massimo 8 giocatori. Ciascun utente può scegliere tra quattro classi uniche (Assalto, Supporto Pesante, Medico e Ricognizione), ciascuna in grado di approcciarsi alle missioni in maniera originale.

Sempre durante il Playtest si possono provare le 21 armi del gioco completo e familiarizzare con gli strumenti per la customizzazione del personaggio, con più di 40 abilità tra cui scegliere tra tutte le classi.

Chi desidera accedere al Playtest su Steam può farlo dal 12 al 15 marzo. Vi ricordiamo infine che Red Solstice 2 sarà disponibile dal 17 giugno in esclusiva su PC.