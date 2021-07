Red Solstice 2 Survivors: lo shooter tattico ambientato su Marte è in Demo su Steam

Il team di sviluppo di Ironward invita tutti gli appassionati di shooter tattici a scaricare gratis su Steam la Demo di Red Solstice 2 Survivors, il sequel dell'apprezzato Red Solstice lanciato da 505 Games su PC lo scorso 17 giugno.

La versione dimostrativa confezionata da Ironward propone una estesa porzione dell'esperienza ludica del titolo, ivi comprese tutte le attività della prima missione della campagna singleplayer "The Awakening". Il compito degli utenti è quello di guidare la Cellula, una task force segreta creata sul Pianeta Rosso per rispondere alla minaccia dell'invasione dei mutanti STROL.

La Demo di Red Solstice 2 Survors, disponibile per un periodo di tempo limitato, offre ai patiti del genere l'opportunità di familiarizzare con i contenuti del gioco, specie per quanto concerne il sistema di combattimento e le dinamiche strategiche e tattiche che lo governano sia nelle attività in singolo che negli scenari marziali composti da massimo 8 giocatori in multiplayer.

Se volete saperne di più su questo progetto edito da 505 Games, il nostro consiglio non può che essere quello di provarlo scaricando l'ultima Demo, non prima però di leggere il nostro speciale su gameplay e contenuti di Red Solstice 2.