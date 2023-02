Redemption Reapers su PC, PS4 e Switch: gli eroi del GDR tattico combattono in video

Nella cornice mediatica dell'IGN FanFest 2023, gli sviluppatori del team Adglobe annunciano la data di lancio del GDR strategico Redemption Reapers e pubblicano un video che ci aiuta a familiarizzare con la storia, il gameplay e i contenuti offerti da questa esperienza ruolistica a tinte dark fantasy.

Il filmato ci proietta nell'universo medievaleggiante di Redemption Reapers per farci indossare i panni della Brigata del Falco Cinereo, un gruppo di mercenari intenzionato a fronteggiare le orripilanti armate Mort che si sono abbattute sul mondo come un flagello.

Le sfide da affrontare per avere la meglio sulla progenie demoniaca di Mort saranno piene di colpi di scena e violenza, come possiamo intuire osservando le scene di gameplay che impreziosiscono il nuovo video.

Gli appartenenti alla Brigata del Falco Cinereo potranno attingere alla forza elementale strappata ai nemici per evolvere le abilità di ciascun membro della propria squadra. La sopravvivenza del genere umano e della Brigata passerà anche per i legami da stringere tra gli eroi: solo i giocatori più attenti alle esigenze dei membri del Falco Cinereo, infatti, potranno applicare i potenziamenti più avanzati agli oggetti, fondere gli equipaggiamenti per creare armi più devastanti e contribuire al benessere della squadra scambiando gli accessori e i consumabili.

Il trailer dell'IGN FanFest ci informa che Redemption Reapers sarà disponibile a partire dal 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. In calce alla notizia trovate le immagini condivise per l'occasione da Binary Haze Interactive e Adglobe, dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto.