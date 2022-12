Redemption Reapers: alla scoperta del GDR strategico a tinte dark fantasy

Approfittando della relativa quiete mediatica che segue i tanti annunci dei The Game Awards 2022, Adglobe e Binary Haze Interactive si ritagliano uno spazio sui portali di settore presentando ufficialmente Redemption Reapers, un gioco di ruolo a tinte strategiche destinato ad approdare all'inizio del 2023 su PC, PlayStation e Switch.

Il nuovo progetto realizzato dal team di Adglobe sotto l'egida del publisher del metroidvania Ender Lilies sprona i patiti del genere a indossare i panni della Brigata del Falco Cinereo, un gruppo di mercenari incaricato di fronteggiare la spaventosa minaccia rappresentata dalle orde di creature della notte dell'armata Mort.

Redemption Reapers viene descritto dai suoi ideatori come un gioco di simulazione dark fantasy immerso nelle atmosfere di un mondo medievale, con feroci battaglie da svolgersi in un contesto ludico e narrativo in costante mutamento. Gli appartenenti alla Brigata del Falco Cinereo possono acquisire tutta una serie di poteri attingendo alla forza elementale strappata ai nemici.

In ragione dell'assedio delle armate Mort, ciascun membro del proprio party dovrà gestire con oculatezza le proprie esigue risorse, ivi comprese le armi e gli oggetti curativi: la sopravvivenza del genere umano passerà anche per i legami che dovremo rafforzare tra gli eroi, grazie ai quali potremo scambiare gli accessori equipaggiati, potenziare gli oggetti e fondere gli equipaggiamenti.

La commercializzazione di Redemption Reapers è prevista a febbraio su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione: dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo GDR strategico a tinte dark fantasy.