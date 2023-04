Redfall: i 60fps non dovevano essere lo standard su Xbox Series X? Parla Aaron Greenberg

Le aspre critiche che stanno investendo Bethesda e Arkane Austin per il rinvio della modalità Performance di Redfall spingono Aaron Greenberg di Microsoft a chiarire le sue passate dichiarazioni sui 60fps come 'standard' dei videogiochi destinati ad approdare su Xbox Series X.

Il responsabile della divisione marketing del team Xbox è intervenuto in una discussione intavolata sui social da Tom Warren: il giornalista di The Verge ha chiamato in causa lo stesso Greenberg ricordando quanto dichiarato nel 2020 dal dirigente Microsoft sui 60fps come standard dei giochi Xbox Series X.

L'esponente della casa di Redmond ha spiegato al Senior Editor di The Verge, e indirettamente a tutti gli utenti sui social che stanno criticando Arkane per il mancato supporto alla modalità Performance per il lancio di Redfall, che "gli sviluppatori hanno la massima flessibilità nel modo in cui decidono di attingere alla potenza (di Xbox Series X|S, ndr), quindi non sono obbligati a proporre i 60fps come una modalità standard".

Come rimarcato dagli stessi ragazzi di Arkane Austin, il preset che darà accesso alla modalità Performance a 60fps su Xbox Series X|S rientra nei piani di supporto e, conseguentemente, sarà disponibile in un secondo momento, con un'apposita patch che verrà lanciata dopo il lancio di Redfall che ricordiamo essere previsto per il 2 maggio.