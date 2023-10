Redfall a 60fps su Xbox Series X: modalità Performance e tante novità con l'Update 2

Meglio tardi che mai: l'attesa modalità Performance a 60fps di Redfall è finalmente disponibile con il secondo Major Update appena lanciato da Arkane Austin su PC e console verdecrociate di ultima generazione.

Nello sterminato elenco di interventi compiuti dalla sussidiaria texana di Bethesda per superare i problemi di lancio di Redfall spicca il paragrafo dedicato, appunto, alla nuova modalità Prestazioni per Xbox Series X|S. Arkane Austin riferisce inoltre di aver apportato numerose ottimizzazioni per le performance e la stabilità su PC e console Xbox, con ulteriori interventi per l'antialiasing, l'aspetto degli effetti particellari delle abilità e delle armi, la chiusura di bug e crash, migliorie estese per l'interfaccia e tanto altro.

Nella "valanga di modifiche e aggiunte" descritta da Arkane Austin sulle pagine del sito ufficiale di Bethesda trovano spazio anche le nuove dinamiche di gameplay legate alle eliminazioni furtive dei vampiri, le impostazioni aggiuntive per i controller e l'accessibilità, la completa riformulazione dei livelli di difficoltà e uno stravolgimento del sistema di progressione, oltre all'aumento dei nemici nel mondo aperto e all'aggiunta di scontri inediti e ad una profonda revisione del bilanciamento del combat system.

L'Update 2 riuscirà a risollevare le sorti dello sparatutto open world in esclusiva Xbox? In attesa di scoprirlo, qui trovate le dichiarazioni di Arkane Austin con la promessa di non abbandonare Redfall e trasformarlo in un bel gioco, a cominciare proprio dall'enorme patch disponibile da oggi venerdì 6 ottobre su PC e Xbox Series X|S.