Redfall potrebbe dire addio all'always online: Arkane ci sta già lavorando

Alla conferma che Redfall ha bisogno di una connessione Internet anche per il single player, molti giocatori manifestarono il proprio malcontento per la scelta di Arkane di rendere always online il suo prossimo gioco. A quanto pare, però, la situazione potrebbe cambiare in meglio nel prossimo futuro.

Harvey Smith, director di Redfall, conferma infatti che il suo team è già al lavoro su una soluzione per rimuovere la connessione obbligatoria, almeno per chi intendere giocarci in solitaria. Nel corso di un'intervista con Eurogamer, riferendosi alla richiesta dei fan di togliere l'always online, Smith si è espresso con le seguenti parole: "Ci sono persone che vivono in luoghi dove ci sono frequenti interruzioni di corrente o la loro connessione fa schifo, oppure fanno a gare con i propri familiari per la linea Internet, con la loro madre che sta guardando un film in streaming o il loro fratello che sta usando un altro dispositivo. Queste sono legittime osservazioni".

"Abbiamo affrontato la questione - prosegue il director - con grande empatia, ed abbiamo ascoltato i feedback. Ed abbiamo già iniziato a lavorare per un cambiamento in tal senso per il futuro. Dobbiamo prima fare alcune cose, come crittografare i vostri dati di salvataggio e fare grossi cambiamenti all'interfaccia per supportare l'offline. Non posso fare promesse, ma ci stiamo lavorando attivamente per trovare una soluzione in futuro".

Insomma, per adesso non è ancora sicuro al 100% che l'always online verrà tolto da Redfall, e non è chiaro se una simile opzione sarà pronta in tempo per il lancio. Ma Arkane ha preso seriamente le richieste dei fan ed intende fare di tutto per accontentarle. Intanto non perdetevi lo story trailer di Redfall, che colpisce con le sue intriganti atmosfere vampiresche.