Redfall si aggiorna su PC e Xbox Series X|S: ecco tutte le novità

A distanza di qualche giorno dal debutto, Redfall ha ricevuto un piccolo aggiornamento tramite il quale il team di sviluppo ha sistemato un paio delle problematiche riscontrate dai videogiocatori su PC e console.

Ecco di seguito il brevissimo changelog della patch:

Risolto un problema per cui poteva verificarsi una schermata di caricamento infinita dopo aver sospeso e ripreso il gioco durante il viaggio rapido per lunghi tratti della mappa (Gioco)

Risolto un crash legato al sistema di salvataggio che si verificava dopo aver sospeso e ripreso il gioco durante il viaggio rapido per lunghi tratti della mappa (Gioco)

Aggiornata la logica di sincronizzazione dei server di gioco per migliorare la comunicazione dell'infrastruttura backend con i server operativi (Server)

Come potete notare, l'aggiornamento non ha risolto nessuno dei problemi tecnici dello sparatutto in prima persona ed è probabile che per quelli sarà necessario molto più tempo. Per il momento è necessario accontentarsi della risoluzione di bug e di una maggiore stabilità durante le partite cooperative online.

In attesa di scoprire come Arkane interverrà per sistemare i problemi del gioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Redfall, disponibile esclusivamente su PC e Xbox Series X|S, oltre che su Game Pass.