Redfall, tra Always Online e Denuvo: alcuni giocatori rinunciano all'acquisto

Sta facendo molto discuterela decisione di Arkane Austin di rendere Redfall un gioco Always Online. La notizia non è stata accolta favorevolmente da diversi utenti, alcuni dei quali, sebbene interessati alla nuova esperienza degli autori di Prey, rinunceranno all'acquisto.

Nel subreddit di Redfall si stanno scatenando delle discussioni fra gli utenti, con molti di loro che si dicono infastiditi per la presenza dell'Always Online, che richiederà una connessione ad Internet persistente per far sì che il titolo funzioni correttamente su PC e console Xbox.

"Beh, ecco che sfuma la mia idea di comprarlo", ha per esempio dichiarato un utente dopo aver appreso la novità. "Avevo intenzione di acquistarlo, ma ora non lo farò più", le parole di un altro giocatore che ha deciso di rinunciare allo shooter vampiresco. Gli utenti hanno fatto inoltre notare come, pur ipotizzando di avere una connessione costantemente stabile, qualsiasi problema avrà Bethesda, Steam, Xbox e via dicendo non consentirà di giocare nemmeno in single player.

In aggiunta, parte della community si dice scontenta dell'implementazione del DRM Denuvo, che anche Arkane ha deciso di adottare per proteggere il suo software nella versione PC. La tecnologia anti-tamper è non di rado bersaglio di lamentele dal momento che può limitare, talvolta severamente come nel caso di Resident Evil Village, le prestazioni di gioco.

Vi ricordiamo che Redfall sarà pubblicato il 2 maggio su PC Windows e console Xbox Series X|S.