Redfall: anteprime in arrivo per l'esclusiva Xbox? La stampa è stata invitata ad un evento

A distanza di un paio di mesi dall'uscita di Redfall, sembrerebbe che Arkane e Microsoft stiano per tenere un evento dedicato alla stampa durante il quale sarà possibile provare lo sparatutto cooperativo.

A svelare questo interessante dettaglio è uno degli addetti al settore che ha ricevuto un elegante invito via posta e ne ha condiviso uno scatto sull'account personale Twitter. Non si tratta quindi di un'informazione trapelata, visto che gli stessi sviluppatori hanno ricondiviso il messaggio, confermando in via ufficiale che l'evento è reale e si terrà nel corso del mese di marzo 2023.

L'organizzazione di un'iniziativa del genere non può che suggerire l'arrivo non troppo lontano dei primi hands-on dell'esclusiva Microsoft, la cui uscita è prevista per il prossimo 2 maggio 2023 solo su PC e Xbox Series X|S, senza contare l'aggiunta sin dal day one al catalogo di Xbox Game Pass e Xbox Cloud Gaming.

A questo punto, non ci resta altro da fare che attendere pazientemente di scoprire quali saranno i giudizi preliminari della stampa in merito allo shooter in soggettiva dei creatori di Prey e Dishonored. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un lungo filmato di gameplay di Redfall, nel quale è possibile scoprire maggiori dettagli sulle meccaniche del titolo Arkane.